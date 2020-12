Alisson Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 20:43

Zurique - Nesta quinta-feira, a Fifa anunciou os vencedores do prêmio The Best e Alisson foi o representante brasileiro no time ideal, montado pela FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol). A cerimônia, realizada na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, também divulgou que o atacante Lewandowski ficou com o troféu de melhor jogador do mundo.



”Me sinto muito honrado em receber esse reconhecimento. Estar ao lado de grandes jogadores no melhor 11 da Fifa é um privilégio. Sou grato a Deus por isso. Dedico esse reconhecimento a Ele e à minha família, especialmente para a minha esposa, que sempre está ao meu lado e me dá todo o apoio possível para eu exercer a minha profissão da melhor maneira”, vibrou Alisson, que aproveitou para parabenizar o goleiro Neuer, eleito o melhor da posição pela Fifa.

Publicidade

”Também gostaria de parabenizar o Neuer pelo prêmio de melhor goleiro e por tudo que vem fazendo e conquistando no futebol. Ele sempre foi uma inspiração pra mim e poder estar entre os três melhores, no meio de tantos goleiros atuando em alto nível, já é uma grande conquista”, finalizou o arqueiro.

Entenda a diferença dos prêmios

A eleição para o melhor goleiro do mudo é feita de acordo com os votos dos membros da Fifa, jornalistas e técnicos. Já a seleção dos 11 melhores jogadores da temporada é definida somente pelos atletas. Esta foi a 16ª vez que a seleção foi anunciada, já que o time ideal da temporada foi incorporado à premiação da Fifa em 2009.

Publicidade

Em 2020, participaram da votação 15.878 jogadores e o mais votado foi o belga Kevin de Bruyne, seguido por Alisson e Sergio Ramos. Eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa, Neuer foi o quarto mais votado, mas não entrou na seleção por ter ficado atrás de Alisson no geral.