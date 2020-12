Neymar sofreu entrada dura AFP

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 11:46

Rio - Com expectativa para atuar ainda este ano, Neymar não volta mais a campo em 2020. Neste sábado, o Paris Saint-Germain confirmou uma entorse no tornozelo esquerdo do atacante brasileiro, que sofreu uma entrada forte do compatriota Thiago Mendes, do Lyon, na última semana. A volta do atleta está prevista para o decorrer de janeiro de 2021.

Neymar é baixa para os próximos dois jogos do PSG, contra Lille, neste domingo, e Strasbourg, na próxima quarta-feira. Ainda não se sabe se o brasileiro terá condições de entrar em campo no dia 6 de janeiro, quando o clube francês enfrenta o Saint-Etienne. Pelo PSG nesta temporada, Neymar tem 12 partidas, com nove gols e cinco assistências.