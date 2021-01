Omar Elabdellaoui AFP

Publicado 01/01/2021 12:55

Rio - O lateral direito norueguês Omar Elabdellaoui, que defende o Galatasaray, da Turquia, viveu um momento bastante complicado na virada do ano novo. Após comemorar a chegada de 2021, ele sofreu um acidente em sua casa com fogos de artifício na celebração do Ano Novo que resultou em queimaduras no rosto, com risco para sua visão.

A equipe turca utilizou o seu perfil oficial no Twitter para falar sobre o assunto. O Galatasaray disse que "os danos aos olhos do nosso jogador, que tem queimaduras no rosto, serão entendidos após novos exames". O atleta está consciente e não corre risco de morte.





Aos 29 anos, o lateral está internado sem previsão de alta. De acordo com o jornal "Marca", o técnico do Galatasaray, Fatih Terim, e o capitão do time, o meia Arda Turan, foram ao hospital acompanhar de perto a situação de Elabdellaoui.