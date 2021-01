McGregor AFP / MARY ALTAFFER

Publicado 19/01/2021 15:08

Rio - O irlandês Conor McGregor, ex-campeão peso-pena e peso-leve, e primeiro lutador da história a ter dois cinturões do UFC ao mesmo tempo, volta ao UFC neste sábado. O lutador encara o americano Dustin Poirier, segundo do ranking da divisão dos leves na luta principal do "UFC 257".

A luta que marca o reencontro dos dois seis anos após o primeiro encontro, que terminou com a vitória de McGregor ainda no primeiro round, será transmitida pelo canal Combate, que transmite, a partir das 20h, as 12 lutas do evento, que encerra a terceira temporada do UFC na ‘Ilha da Luta’, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.