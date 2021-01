Fluminense e Botafogo fotos de Gilvan de Souza

Rio - Pela sexta vez na temporada, Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 20h30, em São Januário. O confronto marca o último duelo entre as duas equipes na atual temporada, que sinalizou uma aliança entre as duas equipes, mas que termina com os dois clubes vivendo situações bem diferentes no Campeonato Brasileiro.

Aliados contra o retorno do futebol durante a pandemia, Fluminense e Botafogo chegaram até mesmo a marcar dois confrontos amistosos antes do começo do Brasileiro. Além disso, estabeleceu-se ali a Taça Gerson-Didi, que poderá ir para o Tricolor em caso de empate ou vitória neste domingo. Em caso de vitória do Botafogo por um gol de diferença a taça será decidida nos pênaltis. O Glorioso fica com o título, se vencer por dois gols de diferença.

Porém, apesar dessa aliança e desse troféu em caráter amistoso, o momento dos dois clubes é bem diferente. Enquanto o Fluminense luta por uma vaga na Libertadores, o Botafogo está virtualmente rebaixado para a Série B. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o risco alvinegro é de 99%.

O Fluminense deverá ir para campo neste domingo com: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz (Nino), Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Martinelli, Yago Felipe e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy (Felippe Cardoso). Já o Botafogo deverá ser escalado com: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Nascimento (Angulo), Matheus Babi e Pedro Raul.