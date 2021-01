Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por MH

Publicado 23/01/2021 16:15

De malas prontas para trocar o Botafogo pelo Cruz Azul, do México, por empréstimo de um ano, o zagueiro Kanu pediu e tem boas chances de ser escalado para atuar no clássico com o Fluminense, neste próximo domingo, às 20h30, no Estádio São Januário, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A travada na negociação aconteceu porque a diretoria alvinegra fez uma contraproposta aos mexicanos, que ainda não responderam. No entanto, os valores já estão definidos – o clube de General Severiano poderá colocar mais de R$ 20 milhões no bolso com o negócio.

Publicidade

Acontece que, apesar da vontade de Kanu de estar em campo, os dirigentes entendem que seria um risco desnecessário escalar o jogador e correr o risco dele sofrer uma lesão. Se Kanu realmente não atuar, quem deverá ficar com a vaga no time titular é Rafael Forster, zagueiro de origem que vinha sendo escalado como volante.