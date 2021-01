Frank Lampard não dirige mais o Chelsea AFP

Por MH

Publicado 25/01/2021 15:52

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Frank Lampard, um dos maiores ídolos do clube. Aos 42 anos, o agora ex-comandante dos 'Blues' não resistiu à campanha ruim da equipe no Inglês — nono colocado, com 29 pontos, 11 a menos que o líder Manchester United. Além disso, outro motivo que foi apontado pela imprensa é que os jogadores Werner e Havertz – contratações milionárias – não evoluíram sob o comando de Lampard.

O nome do alemão Thomas Tuchel, demitido do Paris Saint-Germain, da França, no fim do ano passado, é o favorito para assumir a equipe. Em nota, o Chelsea lamentou o fim da passagem de Lampard como técnico. "Nunca pode haver um bom momento para se separar de uma lenda do clube como Frank, mas após longa deliberação e consideração, foi decidido que uma mudança é necessária agora para dar ao clube tempo para melhorar o desempenho e os resultados nesta temporada.", diz parte da nota oficial do Chelsea.

Em 84 jogos sob a direção de Frank Lampard, o Chelsea conquistou 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.