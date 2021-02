O zagueiro brasileiro assinou contrato de um ano com os ingleses Divulgação / Chelsea FC

Publicado 09/02/2021 16:46

Rio - A primeira temporada de Thiago Silva no Campeonato Inglês vem agrandando e o Chelsea pretende estender o vínculo com o brasileiro. As informações são do jornalista italiano especializado em transferências Fabrizio Romano.

De acordo com Romano, o Blues estaria negociando com o zagueiro por mais uma temporada e com o mesmo acordo contratual. A renovação teria sido aprovada por Thomas Tuchel, novo técnico do Chelsea, e que trabalhou com Thiago no PSG.



Com isso, a permanência do atleta em Londres, de 36 anos, só dependeria dele mesmo. Ao todo foram 21 partidas pelo clube, e todas elas como titular, sendo três delas pela Liga dos Campeões. No entanto, o defensor está fora devido uma lesão sofrida no último domingo.