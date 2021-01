André Rizek Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 18:29

Rio - Mesmo sem poder transmitir a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, no Maracanã, o Grupo Globo fará uma cobertura forte da decisão. De acordo com o portal "UOL", a ideia da emissora é mostrar força em seu jornalismo e agradar à Conmebol, já que em 2022 haverá uma nova concorrência pelos direitos de transmissão.

Publicidade

No sábado, o SporTV terá edições especiais "SporTV News", "Redação", "Seleção" e "Troca de Passes", que em sua maioria costumam ir ao ar somente de segunda a sexta. Haverá repórteres espalhados pelo Rio mostrando o clima da partida. Por conta da Covid-19, ninguém será deslocado de São Paulo e a cobertura será feita apenas por jornalistas que residem na capital carioca. Foi solicitado pela direção que não se cite, em momento algum, que a partida só poderá ser assistida no SBT ou na Fox Sports.

A postura da Globo será inédita em relação a um grande evento em que não tem direitos de transmissão. Em 2012, na Olimpíadas de Londres, quando a Record exibiu a competição, a emissora contou apenas com poucas matérias em seus telejornais.