Cria da base do Barcelona, único clube que defendeu em 15 anos de carreira, Puyol foi ídolo escolhido para revelar a camisa especial para o Super Clássico Divulgação/Barcelona

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 14:56

Barcelona - Cercada de expectativa e curiosidade, o Barcelona revelou nesta terça-feira o quarto uniforme para temporada. Com 19 anos dedicados ao clube, sendo 15 como profissional, Chales Puyol foi o escolhido para posar com a camisa que funde as cores da bandeira da Catalunha, a Senyera, as tradicionais do clube. O modelo, que custa 145 euros (R$ cerca de R$ 960), exibe o seguinte slogan: "Una samarreta ens agermana, em catalão (uma camisa que nos une, em portugês).

O uniforme é uma homenagem à Catalunha e será utilizado exclusivamente no clássico com o Real Madrid, no dia 11 de abril, no segundo turno do Campeonato Espanhol. Após o vazamento de fotos, em abril de 2020, o novo modelo não saiu da gaveta do clube.

Publicidade

Revelado nas divisões de base do clube, o Puyol é o segundo jogador espanhol com mais títulos conquistados no Barça: 23, atrás apenas de Xavi, seu companheiro no Barcelona. Pelo clube, foi tri da Liga dos Campeões da Europa, hexa do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha e bi do Mundial de Clubes e da Copa do Rei. Na seleção, foi um dos líderes da geração que levou o país ao primeiro nível do futebol mundial, conquistando a Eurocopa em 2008 e a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, além de ter ganhado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.