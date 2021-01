Caio Ribeiro Reprodução/SporTV

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 19:35

Rio - Caio Ribeiro rasgou elogios a Neymar durante sua participação no programa "Pânico", da Jovem Pan, nesta terça-feira. Durante a atração, ele foi questionado sobre a falta de ídolos no futebol brasileiro e afirmou que o camisa 10 da Seleção é, atualmente, o melhor jogador do mundo, acima de Messi e Cristiano Ronaldo.

"Eu acho o Neymar um ídolo. Mesmo que tenha comportamentos que a gente não concorde. Acho ele um craque, atualmente o melhor jogador do mundo. Ele joga mais bola que o Cristiano Ronaldo e o Messi", disse Caio.

"É uma geração muito dependente do treinador, isso é ruim. Na minha geração, o treinador falava, você pegava o importante e o que você não concordava, você pode dar seu ponto de vista. Hoje em dia, não tem esse diálogo. Falta assumir a responsabilidade, são muito dependentes do treinador. A formação de personalidade, falta tomada de decisão", finalizou.