Zlatan Ibrahimovic em ação pelo Milan

Publicado 27/01/2021 14:39

Rio - Zlatan Ibrahimovic viveu momentos distintos na derrota por 2 a 1 para o rival Inter de Milão, na última terça, pelas quartas de final da Copa Itália. O atacante do Milan abriu o placar da partida, mas foi expulso no início da segunda etapa, que gerou a eliminação da equipe rossonera. Apesar disso, o técnico Stefano Pioli saiu em defesa de Ibra.

"Zlatan se desculpou (conosco) mostrando o grande campeão que ele é. O segundo cartão amarelo surgiu do desejo dele de voltar para marcar e ajudar a equipe. Ele poderia ter chegado mais devagar, mas acontece", resignou-se Pioli, sem entrar no mérito do primeiro cartão, que saiu após uma discussão tensa com Lukaku.



Tensions rising between Zlatan and Lukaku in the Milan derby pic.twitter.com/mbPDw32yn3 — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 26, 2021

Segundo o treinador, o jogo seria outro se Ibra, que já tem 14 gols na temporada, não tivesse sido expulso.

"Foi um jogo muito equilibrado. A única diferença foi ter menos um jogador. Se fosse 11 contra 11, então o resultado ficaria em aberto', observou.