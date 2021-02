Taça do Mundial de Clubes da Fifa que será disputado em fevereiro de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 21:00

Rio - Após vencer a Libertadores pela segunda vez em sua história, o Palmeiras quer conquistar o título inédito do Mundial de Clubes. O clube paulista será o representante sul-americano na competição, que começa nesta quinta-feira (4). E a TV Globo e o SporTV acompanham cada passo da trajetória alviverde.

A bola rola para a rodada de abertura na quinta-feira, dia 4, no SporTV, com dois confrontos pelas quartas de final. Às 11h (de Brasília), o Tigres, do México, enfrenta o Ulsan, da Coreia do Sul, jogo que define o primeiro adversário do Palmeiras. Na sequência, às 14h30, o Al Duhail, do Catar, encara o Al Ahly, do Egito. Quem vencer, pega o alemão Bayern de Munique, de Robert Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.

"O Bayern foi o primeiro time a vencer a Liga dos Campeões de forma invicta e tem o melhor jogador do mundo na atualidade, o polonês Lewandowski. Mas antes de pensar no time alemão, o Palmeiras precisa se concentrar no Tigres ou no Ulsan. A missão de vencer o Mundial de Clubes será árdua, mas não é impossível", analisa Paulo Vinicius Coelho, comentarista da Globo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Quinta-feira, 4 de fevereiro



11h – Tigres-MEX x Ulsan-COR (Mundial de Clubes)

Transmissão: SporTV para todo o Brasil

Narração: Jader Rocha

Comentários: Ricardinho (por vídeo) e Lédio Carmona

Central do Apito: Sandro Meira Ricci



14h30 – Al-Duhail-CAT x Al-Ahly-EGI (Mundial de Clubes)

Transmissão: SporTV para todo o Brasil

Narração: Júlio Oliveira

Comentários: Renata Mendonça (por vídeo) e Sérgio Xavier

Central do Apito: Sandro Meira Ricci