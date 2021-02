Marcelinho Carioca diz que andará pelado na Avenida Paulista Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:31

Rio - Após a cobrança do atacante Rony, do Palmeiras, o ex-jogador afirmou que andará pelado na Avenida Paulista, em São Paulo, como prometido. O comentarista disse cumprirá a promessa quando voltar para a capital paulista e provocou o Palmeiras afirmando que ele tem Mundial de Clubes.

"Benjamin Back, aqui não pipoca não, irmão! Aqui vai para cima! Eu estou aqui em Brasília, vim trabalhar, mas não fugi do pau, não. Semana que vem estou aí para cumprir a promessa. Missão dada é missão cumprida. Aqui tem Mundial", disse o ex-jogador em vídeo enviado ao Arena SBT.



O apresentador do programa, Benjamin Back também brincou com Marcelinho e ofereceu ajuda ao Rony para que ele acompanhasse o ex-jogador:



"Rony, eu peguei uma lupa para gente ver o Marcelinho Carioca pelado na Paulista. Rony, você vai querer ver essa cena? Eu te empresto a lupa", disse o apresentador. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo, 07 de fevereiro, contra o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.