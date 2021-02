Brighton players celebrate with Brighton's Spanish goalkeeper Robert Sanchez after the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on February 3, 2021. Brighton won the match 1-0. PHIL NOBLE / POOL / AFP AFP

Inglaterra - Sem poder contar com o goleiro Alisson, o Liverpool voltou a tropeçar no Campeonato Inglês nesta quarta-feira. E mais uma vez em casa. O time comandado pelo técnico Jürgen Klopp foi superado pelo Brighton, por 1 a 0, pela 22ª rodada, e acumulou a segunda derrota seguida no Anfield.

Com o revés, o atual campeão inglês perdeu a chance de colar nos líderes Manchester City (47 pontos) e Manchester United (44) e ainda caiu uma posição na tabela, de terceiro para o quarto posto, com 40 pontos. O Leicester City subiu para o terceiro posto, com 42. Já o Brighton, que vinha de vitória sobre o Tottenham, figura no 15º lugar, com 24.

O Liverpool entrou em campo nesta quarta sem o goleiro Alisson. O titular da seleção brasileira foi cortado de última hora por questões físicas - o clube não informou a causa. Caoimhin Kelleher foi o titular. Mané também foi baixa, com dores musculares. O trio de ataque foi formado por Salah, Firmino e Xherdan Shaqiri.

Como se tornou recorrente nesta temporada, o time da casa enfrentou dificuldades para superar a retranca rival. Passou a maior parte do primeiro tempo martelando no ataque, sem sucesso, embora com poucas chances de maior perigo. Do outro lado, o Brighton chegou pouco, mas quase marcou com Maupay, aos 23 minutos.

O segundo tempo foi mais equilibrado. Partindo para o ataque com facilidade, o Liverpool falhava jogada após jogada. Aos 10, uma das tentativas bloqueadas pela defesa do Brighton gerou rápido contra-ataque, que culminou com gol de Steven Alzate, aos 10 minutos.

O gol deu confiança ao time visitante, que passou a buscar o ataque com mais frequência. E deu trabalho a Kelleher. Foram ao menos três grandes defesas do goleiro reserva. E o Liverpool precisou suar para evitar uma derrota por mais gols.

OUTROS RESULTADOS

Novo terceiro colocado da tabela, o Leicester subiu ao vencer o Fulham por 2 a 0, fora de casa. Kelechi Iheanacho e James Justin, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols da partida.

Brigando por uma vaga entre os primeiros colocados, Everton e West Ham também venceram, ambos fora de casa. Contra o Leeds, o Everton ganhou por 2 a 1, chegou aos 36 pontos e subiu para o sexto lugar da tabela. Já o West Ham bateu o Aston Villa por 3 a 1, alcançou os 38 pontos e agora figura na quinta posição, logo atrás do Liverpool.