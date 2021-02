Alan Ruschel, foi um dos sobreviventes do desastre da Chapecoense Marcio Cunha/Chapecoense

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 18:26

Rio - O lateral Alan Ruschel já tem novo time. Um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em 2016 na viagem que levava a Chapecoense para disputar a final da Sul-Americana na Colômbia, deixou o clube catarinense e vai jogar no Cruzeiro na próxima temporada. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

Capitão da conquista da Série B da Chapecoense, o jogador recusou a oferta de renovação e optou por fechar com o Cruzeiro. Aos 31 anos, Alan Ruschel irá atuar pelo segundo grande clube na carreira. Ele defendeu o Internacional em 2014.



De acordo com o site, Alan Ruschel e Cruzeiro acertaram os termos financeiros na última semana, com o tempo salarial também acordado entre as partes. Os valores ofertados pelo time mineiro são superiores aos da proposta de renovação de contrato da Chape, sendo isso determinante para a decisão do lateral.