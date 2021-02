Matheus Barbosa em ação com a camisa do Cuiabá Divulgação Cuiabá

Por Venê Casagrande

Publicado 09/02/2021 13:24 | Atualizado 09/02/2021 13:26

O Avaí foi procurado nos últimos dias pelo Cruzeiro, e o clube mineiro demonstrou interesse na contratação de Matheus Barbosa, volante que atuou pelo Cuiabá em 2020, por empréstimo, e se destacou no acesso do Dourado à Série A. A informação, passada por uma fonte do Leão da Ilha, foi confirmada pelo executivo do clube, Marco Aurélio Cunha.

"Eles querem, mas não como eu quero", resumiu o dirigente do Avaí.

Apesar da resposta simples de Marco Aurélio Cunha, as negociações entre Avaí e Cruzeiro ainda estão em andamento e há possibilidade de a Raposa conseguir a contratação do volante Matheus Barbosa. Os moldes das tratativas não foram revelados à reportagem. O Jornal O Dia também tentou contato com André Mazzuco, diretor do clube mineiro, que não retornou até o momento.

O Avaí possui 60% dos direitos econômicos de Matheus Barbosa e vínculo com o jogador até dezembro deste ano. ou seja, a partir de agosto, o volante pode assinar pré-contrato com outra equipe.

Com 26 anos, Matheus Barbosa já defendeu, além de Cuiabá e Avaí, Grêmio, clube que o projetou para o futebol, ABC, Botafogo-SP, América-RN, Paulista, Atlético Tubarão e Água Santa.