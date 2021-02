Reunião de time é invadida por Stripper Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:37

Rio - O modesto Chester FC, da sexta divisão inglesa, passou por uma situação um tanto quanto inusitada, na noite da última quinta-feira. Uma stripper, de topless, invadiu a reunião do clube, que acontecia em um aplicativo de chamadas online.

Segundo o Daily Mail, mais de 170 torcedores estavam presentes na reunião, com os diretores do clube, que discutiam as incertezas do time durante a pandemia do coronavírus.



O aparecimento da stripper foi ao fim da videoconferência, pouco antes da entrevista com o técnico Anthony Johnson. A jovem seminua estava identificada com o nome de "Lynn Davis".

"Ok, apenas para avisar que encerramos a reunião antes do esperado e apresentaremos as perguntas e respostas com Jonno [Anthony Johnson] em uma data posterior em uma plataforma diferente! Agradecemos a todos aqueles que compareceram pela paciência e compreensão enquanto tentávamos resolver os 'invasores'", anunciou o fã clube oficial do time.