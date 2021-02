Hernán Crespo foi o escolhido do São Paulo para substituir Fernando Diniz em 2021 AFP

Publicado 12/02/2021 14:43

Os últimos detalhes foram acertados e São Paulo e o técnico Hernán Crespo assinaram o contrato de dois anos. O ex-jogador argentino ainda não tem previsão de quando começará a comandar a equipe. O anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira (12).

Crespo levará cinco profissionais para compor sua comissão técnica: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista de desempenho Tobías Kohan. Segundo o site "Uol', os seis custarão R$ 1 milhão ao São Paulo.



Aos 45 anos, Crespo conquistou a Copa Sul-Americana desta temporada com o Defensa Y Justicia, da Argentina. Ele foi o escolhido pela diretoria para substituir Fernando Diniz, demitido, após uma série de entrevistas.



Focado na contratação de um técnico estrangeiro para iniciar uma ampla reformulação no Morumbi, a nova diretoria avaliou o nome de treinadores europeus, com destaque para o português Pedro Martins, do Olympiacos, da Grécia, e Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, do Equador. Para avançar nas tratativas com Crespo, ex-atacante da seleção Argentina, o Tricolor Paulista teve que vencer a concorrência da Federação de Futebol do Chile, que negociava com o treinador para comandar a 'La Roja'.



O Santos, que busca opções para o lugar de Cuca, chegou a abrir negociação com Crespo, mas se assustou com a pedida de R$ 1 milhão de salário. Com o risco de deixar o G-4 do Brasileiro, em caso de novo tropeço, o São Paulo terá o interino Marcos Vizolli à beira do gramado do Morumbi no confronto com o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h.