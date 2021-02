Marinho marcou o 17º gol no Brasileiro e entrou de vez na disputa pela artilharia Ivan Storti/Santos

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 21:20

Santos - Um ano após a volta à elite do futebol brasileiro, o Coritiba teve o rebaixamento para a Série B decretado, na noite deste sábado, com a derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Vice-campeão da última edição da Libertadores, o Peixe subiu para o oitavo lugar, com 50 pontos, e manteve vivo o sonho de voltar à competição intercontinental. Com 28 pontos em 35 jogos, o Coxa, penúltimo colocado, acumula a sexta queda na história do clube: 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020.

Marinho e Leonardo marcaram os gols da vitória em casa, fundamental na acirrada corrida pela classificação para a Libertadores nas últimas rodadas do Brasileiro. Com o resultado, o Peixe encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer.

Publicidade

Além da obrigação de vencer os últimos compromissos (Corinthians, Fluminense e Bahia), o Peixe agora precisa secar os concorrentes diretos no complemento da 36ª rodada: Corinthians e Red Bull Bragantino, em especial.