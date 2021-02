Alessandro Barcellos Divulgação

Rio - Flamengo e Internacional vão se enfrentar no próximo domingo em partida que poderá definir o título do Brasileiro. O presidente colorado, Alessandro Barcellos, concedeu uma coletiva após a vitória sobre o Vasco e se mostrou preocupado com a arbitragem na "final". Neste domingo, decisões da arbitragem geraram muita polêmica tanto na partida entre Vasco e Inter, quanto no duelo entre Flamengo e Corinthians.

"Não sei e a arbitragem está sendo tendenciosa, mas sou obrigado a falar em nome de todos. Não aceitamos que um ano de trabalho seja colocado em dúvida por um erro dessa natureza. É fundamental que se tenha esta clareza. Procuramos sempre deixar o protagonismo para os atletas, mas chega uma hora que é impossível. Temos um confronto direto agora, estamos num momento decisivo, e precisamos registrar nossa inconformidade", afirmou.

O presidente do Internacional reclamou bastante da penalidade marcada em favor do Vasco na partida deste domingo. Na cobrança, Cano acabou perdendo a chance de empatar a partidas para os cariocas.



"Hoje teve um pênalti que não existiu. O atleta do Vasco chuta o chão, e o Cuesta ganha o cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Estamos em uma semana decisiva. O Patrick n semana passada, toma um cartão amarelo e fica fora do jogo de hoje por uma pretensa simulação. Hoje os jogadores do Vasco fizeram isso duas vezes e nada foi marcado. Precisamos falar em nome do clube, dizer que não aceitamos este tipo de arbitragem, este tipo de movimento que estamos vendo. Estamos atentos. É a hora da onça beber água, e queremos que o resultado de campo seja justo. Não vamos aceitar interferências externas no campeonato, ele precisa se definir dentro das quatro linhas", disse.

O mandatário se pronunciou também sobre outra polêmica na partida de São Januário. O primeiro gol do Inter, de Rodrigo Dourado, não foi verificado com as linhas de impedimento do VAR. O árbitro de vídeo teve um problema e não pode ser verificado. O Cruzmaltino vai entrar com um pedido para anulação do confronto.

"Tudo tem que funcionar, não existe não funcionar. É a credibilidade do futebol que está em jogo. Para mim este lance é página virada, é claro que não estava em impedimento, sem as linhas já é possível perceber. Não vamos fazer reclamação formal à CBF, mas estamos registrando aqui nossa inconformidade porque temos acompanhado o trabalho para restruturação do futebol, para melhorar o espetáculo, e esperamos que todos estejam atentos a isso. Que tenhamos lisura, condições técnicas, fora de campo, com tecnologia e possibilidades, para que dentro de campo a arbitragem esteja focada e preparada, para que este tipo de erro não venha a prejudicar o trabalho de um ano inteiro", concluiu.