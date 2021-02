Germán Cano Reprodução

Por Lance

Publicado 14/02/2021 19:58

Rio - O atacante do Vasco Germán Cano conseguiu reunir duas torcidas adversários neste domingo ao perder uma cobrança de pênalti na derrota do Alvinegro por 2 a 0, pelo Brasileirão. O argentino bateu para fora a penalidade que poderia ajudar o Flamengo na luta pelo título e tirar o time de São Januário da degola até a próxima rodada.

Publicidade

Cano desperdiçou a cobrança na reta final da segunda etapa enquanto o duelo estava em 1 a 0 para o líder do Brasileirão. Artilheiro do Vasco, o argentino foi chamado de pipoqueiro pelos torcedores e recebeu xingamentos de ambos os lados. Contudo, alguns vascaínos reforçaram que o atacante, mesmo tendo errado, ainda merece créditos com a torcida alvinegra e "fez bem" em não ter colaborado com o título do Flamengo. "Cano nunca será melhor que Gabigol", comentou uma internauta.



Caso Cano fizesse mais um gol, ele chegaria a 14 neste campeonato, ajudaria o Flamengo a ultrapassar o Internacional, assumindo a liderança com dois pontos extras e ainda enfrentando o Inter, e tiraria o Vasco da zona de rebaixamento. Porém, em São Januário, o time de Abel Braga marcou com Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo.



Confira como foi a repercussão que agitou o Twitter:

BOTEM NA CABEÇA DE VOCÊS...



CANO NUNCA SERÁ MELHOR QUE GABIGOL!!!! pic.twitter.com/JWiI9T4GMP — W.M (@Wmzadacrf) February 14, 2021