Publicado 15/02/2021 13:15

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Rodinei está com moral com o treinador Abel Braga. Após a vitória do Internacional sobre o Vasco, o comandante colorado rasgou elogios ao lateral-direito que vem sendo titular no clube gaúcho.

“Rodinei, acho, pelo campeonato, pelo ano que terminou e esse, com certeza, pode vir coisa muito boa para ele pela frente. Por que não uma seleção brasileira? Está em um momento extraordinário, com uma força e uma velocidade incríveis. Mas ele tem um contrato, tem uma multa. Vamos ver, a direção que vai resolver”, afirmou.

Rodinei, de 29 anos, chegou ao Internacional no ano passado. Em 38 partidas, o jogador fez um gol pela equipe colorada. O lateral ainda pertence ao Flamengo e para poder entrar em campo contra o Rubro-Negro, no próximo domingo, o Colorado terá que pagar R$ 1 milhão.



O jogador defendeu o Flamengo de 2016 a 2019. Muito contestado pela torcida, ele fez parte do elenco rubro-negro campeão do Brasileiro e da Libertadores sob o comando de Jorge Jesus no ano retrasado.