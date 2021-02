Luis Suárez AFP

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 18:50

Rio - Um dos destaque do Atlético de Madrid, que lidera o Campeonato Espanhol, o atacante uruguaio Luis Suárez pode deixar o clube da capital espanhola de graça. De acordo com o jornal local "Marca", há uma cláusula no contrato do atleta que permite uma ruptura do vínculo sem qualquer custo.

Isso poderá acontecer a partir de julho de 2021. O vínculo do jogador com o clube espanhol é de dois anos. No momento, ainda segundo o veículo, esta opção não preocupa a diretoria do clube espanhol, que não cogita perder o jogador no fim da temporada.



Após deixar o Barcelona, Luis Suárez se mostra satisfeito com a nova vida na equipe de Diego Simeone. Artilheiro do torneio, o uruguaio ganhou ainda mais destaque na equipe após a saída de Diego Costa, que disputava a posição de centroavante titular com o uruguaio.