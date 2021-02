Klopp perdeu a mãe recentemente e vive má fase no Liverpool AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/02/2021 14:47

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, afastou qualquer possibilidade de deixar a equipe. O alemão reconheceu a má fase do atual campeão inglês, que vem de três derrotas consecutivas na Premier League e praticamente deu adeus à disputa pelo título. No entanto, assegurou que não pretende pedir demissão e nem precisa de uma pausa.

Com medo de uma possível saída do treinador que levou o Liverpool às conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês nas últimas temporadas, alguns torcedores estenderam uma faixa nos arredores de Anfield Road para mostrar apoio ao alemão: "Jurgen Klopp YNWA" (iniciais, em inglês, de "Você nunca andará sozinho").



Publicidade

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (15), véspera da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do RB Leipzig, da Alemanha, o comandante agradeceu a manifestação de apoio, apesar de considerar desnecessária a atitude, e reforçou o seu desejo de permanecer no cargo. O duelo está marcado para as 17h(de Brasília) e será disputado em Budapeste, na Hungria.



"Não sinto que precise de um apoio especial no momento ou algo assim. Mas a faixa é legal, muito legal. Agradeço todo apoio. Mas eles podem realmente pensar em outras coisas porque ninguém precisa se preocupar comigo. Boatos de eu sair do clube ou dar uma pausa? Não é verdade. Eu não preciso de uma pausa. Tenho 53 anos, trabalho no futebol há 30 anos, consigo dividir as coisas. Claro que somos influenciados por coisas que acontecem ao nosso redor, mas ninguém precisa se preocupar comigo", disse o treinador do Liverpool.



Publicidade

Klopp assumiu a culpa pelos resultados negativos em sequência e afirmou que o time está pronto para reagir. "No momento muitas pessoas obviamente não estão felizes com os resultados. Entendo e eu sou responsável por isso, 100%", ressaltou.