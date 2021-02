Jael Reprodução

Rio - O atacante Jael é o primeiro reforço do Ceará para a próxima temporada. A equipe cearense anunciou a contratação do atleta, de 32 anos. Ele estava no futebol japonês e assinou contrato com o Vozão até o fim do ano que vem.

Jael teve passagem por grandes clubes como Atlético-MG e Flamengo. Porém, seu momento mais marcante foi pelo Grêmio. Contratado sob desconfiança em 2017, ele se destacou e foi peça importante do clube gaúcho na conquista da Libertadores de 2017 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte.



O jogador deixou o clube gaúcho em 2019 e disputou duas temporadas no futebol japonês. Lá, ele defendeu o FC Tokyo e o Matsumoto Yamaga.