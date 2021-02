Inter terá dupla de zaga inédita na 'decisão' contra o Flamengo

Lucas Ribeiro recebeu dicas do técnico e ex-zagueiro Abel Braga para a 'decisão' contra o Flamengo Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 14:32

Porto Alegre - Abel Braga não contará com a dupla de zaga considerada ideal na 'decisão' com o Flamengo, domingo, às 16h, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileiro. Além de Rodrigo Moledo, machucado, Cuesta, suspenso, será um sentido desfalque pela experiência e liderança. Aos 22 anos, Lucas Ribeiro, que ganhou espaço após a lesão de Moledo, desfruta o status de titular há algumas rodadas, mas terá um companheiro de zaga inédito no domingo.

Zé Gabriel, Pedro Henrique, Matheus Jussa são as opções de Abelão, que promete explorar os dias livre para trabalhar para não errar na escolha. Líder do Brasileiro, com 69 pontos, o Colorado terá a chance de conquistar o título brasileiro, após 41 anos, caso vença o Flamengo, que soma 68, e não teria como ultrapassar os gaúchos na tabela na última rodada. Confiante, Lucas revelou os conselhos do treinador, ex-zagueiro de Fluminense, Vasco, Botafogo e Paris Saint-Germain, da França.

Publicidade

"Abel sempre está passando as orientações, como ele jogou na zaga, sempre passa uma experiência a mais pra nós ali de trás. As coisas estão correndo bem", disse o zagueiro, que soma 12 jogos sob o comando de Abel.

Apesar dos problemas na defesa, o Inter terá um importante reforço com a volta de Patrick, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco, domingo, em São Januário.