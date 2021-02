Dortmund venceu o Sevilla nesta quarta-feira AFP

Por Lance

Publicado 17/02/2021 19:20

Rio - Nesta quarta-feira, o Sevilla recebeu, no Ramon Sanchez Pizjuan, o Borussia Dortmund em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O resultado do confronto foi uma vitória da equipe alemã por 3 a 2, com dois gols de Haaland e um de Dahoud, enquanto o Sevilla marcou com Suso e De Jong.



GOL VELOZ

Publicidade

Logo aos seis minutos de jogo, o Sevilla passou a atacar o Borussia Dortmund, e conseguiu ser eficaz em finalização de Suso. O camisa 7 recebeu fora da área, fez um corte e chutou, contando com um desvio para tirar o goleiro Hitz da jogada.



EMPATE

O Borussia Dortmund, que encontrava dificuldades para furar a defesa do Sevilla, finalmente marcou. Aos 19 minutos, Haaland passou para Dahoud e fez um ótimo trabalho para desafogar a pressão. Dahoud, que recebeu a bola, chutou de fora da área, marcando um golaço para o BVB.



VIRADA DO COMETA

Haaland finalmente entrou em ação. Em sua primeira finalização, o atacante tabelo com Jadon Sancho para virar a partida. Próximo do final da partida, o Borussia Dortmund conseguiu armar um contra-ataque com Marco Reus, que passou para Haaland marcar mais uma vez.



RESULTADO MANTIDO

Durante a segunda etapa, as equipes de Sevilla e Dortmund dividiram os destaques. Em certos momentos, o Borussia criava chances de perigo, mas via o Sevilla respondendo às chances ofensivas, mesmo que ainda enfrentasse dificuldades. Foi em uma bola cruzada na área por uma cobrança de falta que Luuk de Jong diminuiu para o Sevilla.



SEQUÊNCIA

O Sevilla enfrenta, às 17h (de Brasília) desta segunda-feira, o Osasuna, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O Borussia Dortmund, por sua vez, entra em campo às 14:30h (de Brasília) deste sábado em derby contra o Schalke 04 válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.