Rio - O volante Rodrigo Yuri é novo reforço do Madureira para a disputa do Campeonato Carioca de 2021. O jogador já estava treinando com o tricolor suburbano há duas semanas, mas só foi anunciado oficialmente na tarde de quarta-feira (17). O contrato é até o fim da competição. Rodrigo estava no Jaraguá-GO, onde foi anunciado em dezembro. Jogou duas partidas pela edição de 2020 do Campeonato Goiano, onde somou 153 minutos. Contudo, retornou ao Rio de Janeiro por questões pessoais e agora, vive a expectativa de jogar mais um Campeonato Carioca.

"As expectativas são as melhores em jogar nesse tradicional clube carioca com uma ótima equipe, que vem fazendo bons campeonatos. Estou muito feliz em poder somar e ajudar nesse processo."

O volante também enalteceu a chance de jogar em uma equipe tão tradicional do futebol carioca.

“É sempre bom fazer partes de equipes tradicionais e o Madureira é um grande clube, tradicional no Rio. Tem uma história enorme e que tem fornecido jogadores para grandes clubes do futebol brasileiro“.

Aos 27 anos, o jogador, que tem passagens por vários clubes do Rio e sabe a dificuldade do torneio e afirma estar preparado para ajudar o Madureira no que precisar.

"Sabemos que o futebol carioca é forte e competitivo. E me sinto preparado para ajudar o

Madureira da melhor forma possível neste Carioca de 2021."



Histórico Profissional:

20/21 – Jaraguá (GO)

2020 – Portuguesa (RJ)

2020 – Santo André

2020 – Bangu

2019 – Audax Rio

2019 – Nova Iguaçu

2018 – Audax Rio

2018 – Osasco Audax

2017 – Audax Rio

2017 – Tigres do Brasil

2016 – Bangu

2016 – Audax Rio

2015 – Audax Rio

2015 – Cabofriense

2014 – Audax Rio