Roque Júnior é o novo comentarista da TV Globo AFP

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:25

Rio - A TV Globo anunciou nesta quarta-feira a contratação do pentacampeão Roque Júnior como comentarista. O ex-zagueiro, de 44 anos, chega para reforçar a equipe de esportes da emissora e irá participar de transmissões de jogos e programas.

"A expectativa é boa. O futebol tem vários atores, e a imprensa é um deles. Já tive experiência como jogador, treinador e diretor. Encaro como mais uma experiência dentro do futebol. Vai ser proveitoso e me trazer ainda mais conhecimento dentro dessa área que eu gosto tanto e sempre me dediquei. Estou feliz e tenho certeza que vai me trazer coisas boas", afirmou Roque Júnior.

Esta será a primeira experiência de Roque Júnior como comentarista. Antes, ele já foi treinador no Ituano e no XV de Piracicaba e dirigente no Paraná e na Ferroviária.

"É uma função diferente, mas não deixa de ser no meio do futebol. Agrega muito à minha carreira, como pessoa e profissional. Já tive algumas participações como comentarista no rádio, fiz algumas partidas da Copa do Mundo. É uma situação nova, mas me sinto preparado. O importante na vida é sempre seguir aprendendo. E essa é mais uma forma de aprendizado na minha carreira. É assim que eu encaro", completou.