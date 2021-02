Presidente do Corinthians Reprodução

19/02/2021

Rio - Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, foi na última quinta-feira à CBF, no Rio de Janeiro, após insatisfação do clube em relação à arbitragem na partida contra o Flamengo, no último domingo.

O mandatário contesta a validação do gol de Gabigol, que deu a vitória do clube rubro-negro por 2 a 1. Duilio ouviu os argumentos da comissão de arbitragem e escutou os áudios do VAR.



Após o jogo, o presidente do clube paulista já havia reclamado da arbitragem em seu Twitter.

"Entramos em semana decisiva na briga da tabela, contra Santos e Vasco, e já vemos enorme pressão sobre os árbitros. Tudo o que queremos é a explicação dos critérios utilizados nessas decisões e um pedido por mais seriedade na própria escolha dos juízes", escreveu.