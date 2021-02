Lucas Paquetá, Depay e Aouar: trio foi responsável pelos gols do Lyon no primeiro tempo AFP

Por Lance

Publicado 19/02/2021 19:08

Rio - Na abertura da 26ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon visitou o Brest nesta sexta-feira e a equipe de Rudi Garcia não tomou conhecimento do adversário no Estádio Francis-Le Blé. Com gols de Lucas Paquetá, Aouar e Depay, os Gones venceram por 3 a 2 e assumiram, provisoriamente, a liderança da competição com 55 pontos. Chardonnet e Cardona fizeram para o Brest.

Jogando em casa, o Brest tentou surpreender com dez segundos de jogo em chute de Faivre de fora da área, mas Anthony Lopes fez a defesa. Aos oito minutos, o goleiro Cibois tentou driblar Lucas Paquetá dentro da área, mas perdeu a bola para o ex-jogador do Flamengo, que só teve o trabalho de fazer o gol com a meta vazia.



Ainda na etapa inicial, os visitantes marcaram mais duas vezes. Aos 28 minutos, Thiago Mendes roubou bola no campo de ataque, Depay tocou para o meio e Aouar bateu de primeira. No fim do primeiro tempo, Depay foi derrubado dentro da área e o juiz deu pênalti. O próprio camisa 10 bateu e converteu.

No segundo tempo, o Brest mudou a postura e se lançou ao ataque desesperadamente em busca de uma reação. Os donos da casa chegaram a diminuir a vantagem marcando com Chardonnet e Cardona, mas não foi o suficiente para empatar.



Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Olympique de Marselha, no dia 28, fora de casa. O Brest, por sua vez, tem compromisso com o Monaco, no mesmo dia, no Principado.