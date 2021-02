Aguardado em Belo Horizonte neste domingo, Nacho Fernández assinou contrato por três anos Divulgação/Atlético-MG

Publicado 20/02/2021 15:34

Belo Horizonte - Pelas beiradas, o Atlético-MG adotou a paciência como estratégia para sacramentar a longa negociação com o River Plate, da Argentina, pela contratação de Nacho Fernández, anunciado neste sábado como reforço pelos próximos três anos. Destaque do Millionarios nas últimas temporadas, o argentino e é esperado em Belo Horizonte neste domingo, mas já adiantou o recado para o torcedor do Galo.

"Alô, Massa, quero dizer a vocês que tem mais um Galo na Veia. Já separei minha camisa, e pode contar a todo mundo que o Nacho chegou", disse o reforço, em áudio enviado aos sócios do clube.



O Atlético-MG fez o anúncio nas redes sociais e em seu site oficial. A negociação gira na casa dos US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões), mas o River Plate ainda pode lucrar devido às cláusulas de produtividade estipuladas no contrato.



Na última terça-feira, o empresário do jogador, Daniel González já havia revelado, em entrevista à emissora argentina TyC Sporsts, que o acordo tinha sido concretizado. "Os dirigentes do River Plate se comportaram muito bem. Não colocaram empecilhos", pontuou o agente, que considerou que a boa relação com o diretor de futebol Rodrigo Caetano foi fundamental para definir a venda

Fora da disputa pelo título brasileiro, o Galo voltou a abrir os cofres em 2021. Após investir mais de R$ 180 milhões na montagem do elenco na temporada passada, o clube mineiro já havia anunciado a contratação do lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, e do atacante Hulk, ex-Shanghai SIGP, da China, e com passagem pela Seleção.

Em recuperação de cirurgia na região dos testículos, Fernández estava em tratamento no River Plate. Pelo clube, colecionou sete títulos, o principal deles foi a Copa Libertadores de 2018 contra o Boca Juniors em uma final histórica disputada em Madri.