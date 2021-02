O Leão, tradicional mascote da Portuguesa, desapareceu do Canindé na sexta-feira Divulgação/Portuguesa

Publicado 20/02/2021 17:54 | Atualizado 20/02/2021 17:59

São Paulo - Procura-se um 'Leão' trajado com o uniforme da Associação Portuguesa de Desportos. Em uma ação de marketing que tem movimentado as redes sociais, o tradicional clube paulista 'denunciou' o desaparecimento do mascote do Canindé, com direito à nota publicada no site e nas redes sociais oficiais do clube. A torcida comprou a iniciativa e tem acompanhado cada postagem.

Longe da elite do futebol brasileiro desde o rebaixamento em 2013, a Lusa se prepara para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia será no 1º de março, contra a Portuguesa Santista, em Santos. Para movimentar a torcida, o departamento de marketing explorou o 'sumiço' do mascote, que revelará o motivo do mistério nas próxima semana. Na última postagem, o clube divulgou um vídeo do Leão, enviado por uma torcedora 'anônima'.

Confira a nota oficial do clube:

"Com enorme preocupação é que a Associação Portuguesa de Desportos vem a público informar o desaparecimento de um dos mais antigos e importantes membros de nossa história centenária. Na manhã desta sexta-feira (19) foi notado que o nosso mascote, nosso amado Leão, não se encontrava mais no Canindé, sua morada nas últimas décadas. Imediatamente nosso Departamento de Marketing acionou as autoridades para auxiliar nas buscas pelo lendário mascote, que tem sido peça relevante em nossas redes sociais e que deu nome à nossa maior torcida organizada. Sabedora da importância do Leão para toda coletividade, nós decidimos vir a público pedir ajuda."