Publicado 20/02/2021 23:06

Rio - Um péssimo resultado para o Vasco aconteceu neste sábado, às 21 horas, no Castelão. O Bahia goleou o Fortaleza por 4 a 0. Com o placar, o Cruzmaltino será rebaixado para a Série B neste domingo, caso seja derrotado pelo Corinthians, em São Paulo, às 16 horas.

Caso empate contra o Timão, a situação do Vasco continuará delicada. A equipe carioca irá para a última rodada precisando reverter uma diferença de 12 gols no saldo. Caso vença o Timão, o Cruzmaltino irá permanecer na zona de rebaixamento, mas terá mais chances de evitar o quarto rebaixamento de sua história.

Em um duelo extremamente tenso, já que Fortaleza e Bahia brigam para afastar-se da temida zona de rebaixamento, quem levou melhor foi o Esquadrão na noite deste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem maiores dificuldades, o Esquadrão, mesmo jogando na Arena Castelão, não tomou conhecimento e goleou o rival por 4 a 0.



Com três gols de Rodriguinho, além de um de Rossi, a equipe de Dado Cavalcanti chegou aos 41 pontos somados, pulando para a 15ª colocação, enquanto os comandados de Enderson caíram para a 16ª posição com o mesmo números de pontos. Porém, os dois times poderão garantir-se na Série A em 2021, caso Goiás e Vasco não vençam seus jogos neste domingo.

