O inglês Harry Kane AFP

Por Lance

Publicado 21/02/2021 12:40

França - Ainda não se sabe se Mbappé renovará seu contrato ou irá para o Real Madrid. Devido à incerteza em relação ao futuro do francês, o Paris Saint-Germain já começa a pensar em possíveis substitutos. De acordo com o "The Mirror", caso o camisa 7 deixe o clube, Mauricio Pochettino quer a contratação de Harry Kane.



Mbappé tem contrato até junho de 2022 e ainda não chegou a um acordo para renovar. Ele é um dos principais alvos do Real Madrid, que tenta assinar com o francês a custo zero quando seu vínculo terminar. Haaland também é um desejo do clube merengue.

O francês faz mais uma grande temporada com o Paris Saint-Germain. Sem Neymar, lesionado, o camisa 7 garantiu a goleada sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, marcando três gols. No total, na época atual, ele soma 29 partidas, 21 tentos e nove assistências.