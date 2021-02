Ataquel - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 37 rodada - Flamengo x Internacional - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio. Na foto, comemoraçao do primeiro gol do Flamengo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por LANCE!

Publicado 22/02/2021 12:06 | Atualizado 22/02/2021 14:38

Rio - O confronto entre Flamengo e Internacional, neste domingo, pelo Brasileirão, ficou marcado pela troca de liderança na competição nacional. Contudo, outra marca foi batida: um recorde que já era do Rubro-Negro foi quebrado quando se fala em audiência na Globo. A partida alcançou, segundo a assessoria do canal, 34 pontos de audiência.

A Globo bateu, no Rio de Janeiro, mais de 4,5 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo no estado o duelo que foi vencido pelo Flamengo por 2 a 1. Com gols de Arrascaeta e Gabigol, o Rubro-Negro assumiu a liderança ao derrotar o Internacional no Maracanã. O jogo contou com uma polêmica.

Sem público no estádio, a emissora tem aproveita a temporada 2020 para superar marcas televisivas. Anteriormente, o recorde, que foi derrubado pelo jogo deste domingo, também era do time da Gávea: em novembro de 2020, Flamengo 1x4 São Paulo teve média de 29 pontos.

A transmissão de Luis Roberto, Roger Flores e Júnior teve picos de audiência em 36 pontos. Em efeito de comparação, SBT, segundo colocado, manteve média de 5 ponto com o programa da Eliana. Record, com Rodrigo Faro, somou 3, assim como a Band terminou com 1 ponto no Ibope com "Show do Esporte".

A exibição também foi marcante no Sul do país. Os Colorados e demais torcedores na capital gaúcha Porto Alegre alcançaram 36 pontos de audiência, assumindo 37 em momentos de alta. Com isso, a RBSTV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, conseguiu atingir até 1,4 milhão de pessoas na região.

Em São Paulo, Corinthians e Vasco, que empataram em 0 a 0, bateram 20 pontos de média. Com o resultado, o time carioca encaminha sua queda para a Série B. A última rodada da Série A será nesta quinta-feira, com jogos como São Paulo x Flamengo e Internacional x Corinthians.