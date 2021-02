Gustavo Coutinho foi artilheiro da Cabofriense Felipe Fachini / Futebol Clube Cascavel

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:43 | Atualizado 23/02/2021 15:43

Rio - O Botafogo já foi rebaixado e a queda do Vasco já iminente. Com isso, os dois clubes já pensam na reformulação e no planejamento para disputar o Carioca 2021 e a Série B. O atacante Gustavo Coutinho, destaque da Cabofriense na Série D e na Seletiva do Carioca entrou no radar tanto do Alvinegro, quanto do Cruzmaltino. A informação é do jornalista cearense Luca Laprovitera.

Gustavo pertence ao Fortaleza e segundo o jornalista, já teria recebido sondagens dos dois times cariocas. O contrato do atacante com o clube cearense foi recentemente renovado e vai até dezembro de 2022. Coutinho é carioca e começou a carreira nas categorias de base do Audax Rio e já teve passagem pelo Botafogo, Alcanenense, de Portugal, e chegou em 2018 ao Fortaleza.

Pela Cabofriense, foi artilheiro da Seletiva do Carioca, com 4 gols. Além disso, foi destaque na campanha da Série D, apesar de não ter conquistado a acesso. O bom rendimento fez com que o empréstimo fosse renovado.