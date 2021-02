Klopp AFP

Liverpool - A saída de Jurgen Klopp pode estar próxima. Pelo menos é o que diz o diário alemão "Bild". Segundo o jornal, o treinador pode sair do Liverpool em 2022 para comandar a seleção da Alemanha em 2023. O contrato do técnico com o time inglês vai até 2024, mas é nome favorito para o lugar de Joachim Low após a Copa do Mundo. Entretanto, o alemão teria uma pausa de seis meses na carreira antes de firmar um novo compromisso.

O fato da Eurocopa de 2024 ser disputada em território alemão pode ser um incentivo para que Klopp assuma o time nacional. Este é o cenário mais provável de acontecer, tendo em vista que o comandante não deve deixar o time neste próximo verão europeu.

Sob o comando de Jurgen Klopp, o Liverpool conquistou um título da Champions League e um troféu da Premier League, além do Mundial de Clubes. Caso o treinador cumpra seu contrato até o fim com os Reds, ele completará nove anos em um mesmo clube.