Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:25

Rio - O nome de Luís Roberto foi um dos cotados para comandar as transmissões de Fórmula 1 na Band. Antes de fechar com Sérgio Maurício, que também trabalhava no Grupo Globo, a emissora paulista sondou a situação do narrador para saber se ele aceitaria o desafio. A informação é do "UOL".

De acordo com o portal, Luís foi questionado pela direção de Jornalismo e Esporte da Band se estaria disposto a mudar de empresa após 28 anos de TV Globo. Além das transmissões de Fórmula 1, ele seria escalado para um projeto de esportes aos fins de semana e a cobertura dos Jogo Olímpicos de Tóquio. O narrador agradeceu o convite, mas preferiu seguir na Globo, onde tem contrato até o fim de 2022.

Para a Fórmula 1, a Band já fechou com três nomes de peso que marcavam as transmissões do Grupo Globo: o narrador Sérgio Maurício, que costumava fazer transmissões no SporTV, o comentarista Reginaldo Leme e a repórter Mariana Becker.