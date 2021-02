Neymar tem contrato com o PSG até o meio de 2022 AFP

Publicado 25/02/2021 10:22

O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, revelou nesta quinta-feira (25) como estão as situações de Neymar e Mbappé. De acordo com o dirigente, que concedeu uma entrevista à rádio francesa France Bleu, a renovação do contrato do brasileiro está bem encaminhada, enquanto que prosseguem as negociações com o atacante francês.

Ao ser questionado sobre a renovação dos astros do Paris Saint-Germain, cujos contratos terminam no meio de 2022, ele respondeu: "Com Neymar estamos no bom caminho". Vários meios de comunicação informaram que os dois lados chegaram a um acordo. "Estamos no bom caminho, mas no final, um contrato é concretizado quando é assinado e ainda não é o caso", prosseguiu o dirigente brasileiro.



A situação de Mbappé parece menos avançada. "Já estamos conversando há muito tempo. Está cada vez mais claro, chegará o momento em que tomaremos uma posição, uma decisão. Acho que cada vez mais nos aproximamos desse momento. Há uma boa abertura para o diálogo", apontou.



O brasileiro também explicou que deseja prolongar os contratos de outros jogadores importantes, como o atacante argentino Ángel Di María e Juan Bernat. "A ideia é chegar ao objetivo o mais rapidamente possível. Temos a intenção de renovar com os quatro", finalizou.