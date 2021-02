Neymar AFP

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 13:51

Rio - Neymar voltou a correr pela primeira vez, nesta quinta-feira, após um pouco mais de duas semanas se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segundo informações do jornal francês "Le Paresien", o brasileiro deu diversas voltas ao redor do gramado do Centro de Treinamento do PSG.

Ainda de acordo com a publicação, Neymar vem reagindo bem aos procedimentos do departamento médico do clube, e poderia ficar à disposição de Maurício Pochetino, para a partida de volta contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões, no próximo dia 10.



No último dia 10 de fevereiro, o jogador levou uma pancada do zagueiro Steeve Yago, do Caen, pela Copa da França. A previsão de retorno do atacante é de quatro semanas. Com isso, ele perdeu a partida de ida contra o Barça, que terminou em 4 a 1 para os franceses.