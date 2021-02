Prefeito Eduardo Paes detalhará hoje os projetos aos vereadores Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 11:55

Rio - Eduardo Paes, torcedor assumido do Vasco, lamentou, em suas redes sociais, o quarto rebaixamento na história do clube. Mesmo com a vitória sobre o Goiás, na quinta-feira, o Cruzmaltino não conseguiu escapar do Z-4 e vai jogar a Série B na próxima temporada.

Publicidade

"Na alegria e na dor, o sentimento não para. Aqui é amor infinito. Como o Rio, o Vasco é gigante. Ser vascaíno é igual ser carioca: tem dias que você acorda que é só alegria, em outros é puro sofrimento; mas não tem um dia que você não sinta orgulho de sua história. O Vasco é o time da virada, jamais vou abandoná-lo e sempre estarei ao seu lado. Hoje e sempre, terá meu apoio e torcida para que voltemos a sorrir. Assim como o Rio voltará a dar certo, isso eu posso garantir.", escreveu.



Publicidade

O prefeito do Rio de Janeiro, também aproveitou para parabenizar o Flamengo pela conquista do oitavo título brasileiro. Apesar da derrota para o São Paulo, no Morumbi, o Internacional, que brigava diretamente pelo título, também não venceu, e terminou atrás do Rubro-negro na classificação.

"Parabéns ao Flamengo por mais um título brasileiro", publicou.