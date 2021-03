Erwin Tumiri sobreviveu ao acidente aéreo com a Chapecoense Arquivo Pessoal

Publicado 02/03/2021 18:18 | Atualizado 03/03/2021 07:25

Chapecó - Erwin Tumiri, um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, em 2016, voltou a sofrer um acidente. Desta vez, o boliviano estava em um ônibus que capotou em uma rodovia na cidade de Ivirgarzama, na Bolívia, nesta terça-feira. No ocorrido, 21 pessoas morreram, mas Erwin sofreu apenas ferimentos leves.

"Ele está estável, graças a Deus, mais uma vez ele foi salvo. Eu conversei com ele e ele disse que está bem. É com a força do Senhor, ele sempre cuida de nós e tem seu tempo", disse Lucia Tumiri, irmã de Erwin, em entrevista ao jornal boliviano Los Tiempos. O técnico de tripulação teve lesões no joelho e alguns arranhões nas costas.