Tite vê evolução de seu principal jogador

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:28

Em entrevista ao site da Fifa, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, reafirmou a sua escolha dos melhores jogadores da última temporada e continua considerando que Neymar está no topo dessa lista. O comandante elogiou tanto o brasileiro quanto o polonês Lewandowski, o vencedor da premiação 'The Best', e o belga De Bruyne.

"Neymar em primeiro, Lewandowski em segundo e De Bruyne em terceiro. Antes de se lesionar, Neymar estava, mesmo para seus próprios padrões, em uma forma fantástica. Lewandowski é um atacante incrível. De Bruyne é capaz de fazer coisas que outros não podem. Sua improvisação, sua determinação. Adoro vê-lo jogar", analisou.



Para Tite, inclusive, o crescimento de Neymar ao longo dos últimos anos é claro, com desenvolvimento de outras características em campo. O treinador vê o craque brasileiro mais versátil no atual momento.



"Neymar amadureceu muito. Quando ele estava no Barcelona e nos meus primeiros dias na Seleção (2016), era um jogador que ia para a ala, fazia gols, tinha ritmo, driblava, fazia jogadas individuais. Agora ele ampliou a área em que atua e, além de artilheiro, cria jogadas para os demais. Agora é o que chamamos de 'arco e flecha' e aumentou o eu arsenal", elogiou o treinador da Seleção.



Se indicar o melhor jogador foi tarefa mais fácil, Tite não consegue cravar qual seleção está no topo atualmente. Com menos jogos entre os países por causa da pandemia, a análise ficou comprometida, mas o treinador vê Itália, Bélgica e França na frente.



" A Itália voltou a jogar, para mim, um futebol muito mais bonito de assistir. Mancini fez um ótimo trabalho, eles têm um equilíbrio maior entre o jogo defensivo e o ofensivo. A Bélgica ainda tem essa grande geração, grande equipe com talento individual e conta com um dos jogadores mais talentosos do mundo (De Bruyne). A França também é muito forte", completou.