Orejuela Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:28

Rio - O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Orejuela para a temporada 2021. O contrato foi assinado no começo da tarde desta quarta-feira. O vínculo com o Tricolor Paulista vai até março de 2024.

Emprestado pelo Cruzeiro, Orejuela disputou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio e revezou a titularidade com Victor Ferraz. Pelo clube gaúcho, o colombiano disputou 31 jogos e marcou um gol.

Revelado pelo Deportivo Cali, Orejuela passou pelo Ajax, chegou ao Cruzeiro e disputou a temporada 2020 emprestado ao Grêmio, que não exerceu o direito de compra por julgar muito pesado o valor de 2,85 milhões de euros pelo contrato.