Publicado 06/03/2021 22:00

Rio - A russa Alana Mamaeva, de 33 anos, foi hospitalizada após acusar seu marido Pavel Mamaev de traição, durante um período de treinos do FC Rostov em Marbelha, na Espanha.

Ela fez a denúncia no Instagram, escrevendo em uma publicação na rede social: "Em suma — meu marido começou a trapacear e achou que ninguém na Espanha saberia sobre isso". No entanto, pouco tempo depois da denúncia, Alana deu entrada em um hospital de Moscou após relatos de que ela teria sofrido uma overdose de drogas.

A mulher com quem Pavel estaria se relacionando não teve a identidade divulgada, mas disse que suspeita que sua vida pode estar em risco, por conta do envolvimento com o atleta.

"Algumas pessoas estão se perguntando 'por que você dormiu com esse ou aquele'. Minha vida está sendo colocada em risco??", declarou no Instagram, acrescentando que o vínculo dela com Pavel é "muito mais forte e duradouro do que sexo".

Além disso, ela já contratou um advogado para processar Alana e disse que tem a intenção de colocar a russa na prisão por conta das ameaçadas sofridas. O jogador preferiu não comentar o caso.