Fifa apoia a manutenção das cinco substituições AFP

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:54

Após a 135ª reunião anual, a International Board (IFAB), órgão que regula e determina as regras do futebol, definiu a prorrogação das cinco substituições nas partidas. A regra valerá agora até o fim de dezembro de 2021 para torneios de clubes, sejam nacionais ou internacionais. Para as competições de seleções, irá até julho de 2022.

Inicialmente, as cinco substituições estavam programas até julho deste ano. Entretanto, como a covid-19 continua impactando o calendário do futebol, a IFAB decidiu pela prorrogação. Além da pandemia, havia preocupação com a mudança da regra no meio das competições de países sul-americanos.



Caso se voltasse para as três substituições no meio do ano, as competições europeias não seriam impactadas. Entretanto, Libertadores e Brasileirão, por exemplo, começariam com cinco substituições e teriam três a partir de agosto.



A reunião da IFAB também manteve até agosto de 2022 o teste com a substituição extra em caso de concussão. Há a expectativa de que mais confederações passem a testar essa atualização na regra.



Outros temas abordados foram a questão da mão na bola, em casos considerados como movimentos não naturais do corpo, e também atualizações sobre possíveis adaptações da regra do impedimento por causa do VAR.