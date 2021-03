Tite Fabio Costa

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 14:36 | Atualizado 06/03/2021 16:21

Rio - As duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americana para Copa do Mundo de 2022 estão suspensas. A decisão foi anunciada na manhã deste sábado em uma reunião entre dirigentes da Conmebol e o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O motivo para a suspensão se deve pela pandemia do coronavírus.



El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

Publicidade

As Eliminatórias Sul-Americanas são disputadas em formato de ida e volta e todos se enfrentam. Os quatro primeiros se classificam direto para a Copa do Catar, e o quinto fica com uma vaga na repescagem, contra representante de outro continente, a ser definido.



Com a mudança, falta decidir a data para os jogos serem realizados. Ao que tudo indica, as partidas serão disputadas em setembro e outubro. Nas duas rodadas de março, a seleção brasileira, que lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento em quatro jogos, enfrentaria a Colômbia em Barranquilla e a Argentina no Recife.