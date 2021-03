Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 19:32

França - Uma boa notícia para os fãs de Neymar e os torcedores do PSG. De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o brasileiro participou sem limitações do treino da equipe francesa, neste domingo. Com isso, o craque deverá ter condições de encarar o Barcelona na próxima quarta-feira, pela Ligas dos Campeões.

A equipe francesa está com um pé nas quartas de final do torneio. No jogo de ida, em Barcelona, o PSG goleou por 4 a 1 em partida em que Mbappé foi destaque absoluto marcando três vezes na partida.



Não foi a primeira vez nos últimos dias que Neymar treinou com o resto do grupo. Isso já havia acontecido na última sexta-feira. Porém, naquela vez, a atividade havia acontecido de maneira parcial. Desta vez, o jogador participou sem qualquer limitação dos treinos.



Neymar se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na estreia do PSG na Copa da França, contra o Caen, no dia 10 de fevereiro. Desde então o brasileiro ficou fora de seis partidas da equipe na temporada.